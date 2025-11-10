Lidé z oboru se shodují, že trh s operativními leasingy prochází výrazným oživením. Do hry razantně vstoupily samotné automobilky a přes své leasingové společnosti nabízí čas od času na víceletý „pronájem auta“ výrazné slevy. „Operativní leasing představuje pro značky cestu, jak dostat auta na trh, aniž by musely zlevňovat ceníky o desítky procent,“ uvádí v rozhovoru s HN František Peterka, šéf firmy Driveto.
Jeho společnost je agregátorem nabídek operativních leasingů, spolupracuje s drtivou většinou společností na českém trhu. Za poplatek zprostředkovávají leasingovkám zákazníky, o něž se navíc starají až do podpisu smlouvy. Letos podle Peterky trhem výrazně zahýbala nabídka Toyoty na model Corolla. Sportovní kombík šel pořídit za čtyři tisíce měsíčně s DPH. A cena může jít ještě níž. „Akce se opakovat budou čím dál častěji,“ míní Peterka.
Firmu Driveto založil v roce 2017 společně s investiční skupinou Miton. Po roce a půl agregátor nabídek změnil byznys, pořídil si flotilu aut a nabízel vlastní operativní leasing. K dalšímu přetočení byznysu došlo loni, kdy se zakladatelé vrátili k původní myšlence podnikání a všech aut se zbavili.
Co se dočtete dál
- Jak se proměnil byznys Driveta a proč.
- Proč se ceny na trhu s operáky snižují.
- Kdy doženeme v cenách pronájmu západ.
- Kdy se objeví na trhu operáky elektroaut za 5 až 7 tisíc měsíčně.
- Co jsou nyní nejvýhodnější nabídky na trhu.
