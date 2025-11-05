Zablokovaná situace kolem návrhu státního rozpočtu na příští rok by mohla brzy skončit. Odcházející vláda Petra Fialy, která svůj rozpočet schválila před říjnovými volbami, ho doposud nově zvoleným poslancům i vznikající koalici odmítala poslat. Po zvolení předsedy sněmovny, kterým se ve středu v podvečer stal šéf SPD Tomio Okamura, by se ale věci měly dát do pohybu. A klíčovými postavami, které dostanou příležitost „překopat“ návrh rozpočtu připravený odcházejícím ministrem financí Zbyňkem Stanjurou (ODS), bude vedle jeho očekávané nástupkyně Aleny Schillerové z ANO zřejmě také poslanec Motoristů sobě Vladimír Pikora.
Co se dočtete dál
- Proč by se po volbě vedení sněmovny mohla odblokovat situace kolem státního rozpočtu.
- Proč by vedle Aleny Schillerové mohl mít důležité slovo Vladimír Pikora.
