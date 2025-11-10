Zrušit evidování dohod o provedení práce a navýšit částku, kterou si na ně lze vydělat bez placení pojistného. Takový záměr si do návrhu svého programového prohlášení napsala budoucí vláda Andreje Babiše. To by ale znamenalo, že by se opět „zhaslo“ nad podlimitními dohodami, které se v Česku nadužívají na úkor státního rozpočtu a dochází i k jejich zneužívání.
Nepůjde to ale jen tak. Nová vláda by v tomto směru musela předělat i jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů, které prošlo sněmovnou bez odporu a pro něž hlasovali mimo jiné i poslanci ANO. Navíc to jde proti dalšímu načrtnutému záměru Babišovy vznikající vlády: posílení boje proti práci na černo. HN zjišťovaly, co přesně politici budou chtít změnit a jaké dopady by to mohlo v realitě mít.
Co se dočtete dál
- Proč chce budoucí vláda zrušit evidenci dohod o provedení práce?
- Jak se k tomu staví zaměstnavatelé?
- Jak má nově vypadat tažení proti nelegální práci?
