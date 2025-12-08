Slovenská Kia Žilina, jediný evropský závod korejské automobilky, postupně přechází na výrobu elektrických aut. Letos totiž spustila montáž modelu bateriové EV4. „Přechod z výroby spalovacích motorů na bateriové vozy není jen technologickou změnou, vyžaduje kompletní modernizaci linek, přeškolení zaměstnanců a vyžádal si investici přes 100 milionů eur,“ říká v rozhovoru pro HN viceprezident závodu Roman Kralovanský, který je zodpovědný za výrobu.

Vysvětluje, jak se montážní procesy mění, jak se řeší bezpečnost při práci s bateriemi a vysokonapěťovými systémy a jakou Kia očekává poptávku po elektromobilech v Evropě.

„Zadní vrátka“ pro výrobu konvenčních aut si ale na Slovensku přece jen ponechají, alespoň zatím. Manažer vysvětluje, proč tomu tak je.

Co se dočtete dál

  • Konkrétní technologické úpravy montážních linek a robotiky provedené pro výrobu EV4.
  • Strategie flexibilní výroby: kolik kapacity bude alokováno elektromobilům versus spalovacím motorům v následujících letech.
  • Plány exportního mixu Žiliny a vliv evropských regulací na výrobní plán a ziskovost.
