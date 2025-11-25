Rusko si zřejmě vzalo čas na rozmyšlenou. Tak se dá interpretovat kremelské vyjádření, podle kterého se bude Moskva vyjadřovat k revidovanému mírovému plánu pro Ukrajinu až poté, co získá oficiální, patrně americké stanovisko. To ovšem Kremlu nebrání jednat průběžně se zástupci USA, byť na nižší úrovni. Média spekulují o dalším ruském postupu a podle některých komentátorů se teď bude prezidentovi Vladimiru Putinovi ustupovat jen těžko.
„Nic oficiálního jsme nedostali, vyjadřovat se proto v tuto chvíli nebudeme.“ Tak v úterý Moskva opětovně reagovala na nové dotazy ohledně svého postoje vůči revidovanému mírovému plánu pro Ukrajinu. Tedy alespoň do uzávěrky HN. „V současné době je jedinou a velmi podstatnou věcí (původní) americký projekt předložený Donaldem Trumpem. Věřím, že by se mohl stát dobrým základem k jednání. Toho se stále držíme,“ řekl podle zpravodajských agentur kremelský mluvčí Dmitrij Peskov, i když dodal, že si je Rusko dobře vědomo vývoje událostí.
Co se dočtete dál
- Jak Rusko hodnotí evropský plán pro Ukrajinu.
- Co si o budoucím postupu Kremlu myslí ruští exiloví novináři.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.