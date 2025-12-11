Horečná diplomatická jednání kolem Ukrajiny se v posledních dnech soustřeďují na úpravu plánu, který předložily Spojené státy s podporou Ruska. Kyjev nyní posílá do USA svoji verzi, ta by však podle očekávání expertů měla být nepřijatelná zase pro Rusko.
Donald Trump přitom dal ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému nový termín, do kdy musí s mírovým plánem souhlasit – a to do Vánoc. A součástí nátlaku je i podmínka vyhlášení prezidentských voleb, protože Zelenskému už loni skončil první mandát. Kolem voleb, které se podle ukrajinské ústavy nesmějí konat za válečného stavu, se nicméně nyní točí zajímavá hra.
Co se dočtete dál
- Jaká je popularita Zelenského.
- Kdo jsou jeho případní hlavní soupeři.
- Proč se Ukrajinci voleb bojí.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.