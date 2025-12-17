Andrej Babiš bude ve čtvrtek, takřka na den přesně po čtyřech letech, zastupovat Česko v nejdůležitější instituci Evropské unie, tedy v Evropské radě. V ní rozhodují premiéři či prezidenti členských zemí EU. Nadcházející schůzka je přitom možná nejzásadnější od začátku ruské invaze na Ukrajinu, kam Rusové vpadli v únoru roku 2022, krátce po Babišově odchodu z funkce.
Lídři států unie stojí před rozhodnutím, jak Ukrajinu nadále podporovat za situace, kdy Spojené státy po návratu Donalda Trumpa do Bílého domu už žádnou novou vojenskou pomoc neposkytují. Trump několikrát z vypuknutí války obvinil Kyjev. Nyní se snaží zprostředkovat mír, jeho návrhy přitom vycházejí výrazně více vstříc Rusku než Ukrajině.
Co se dočtete dál
- Jak na Babiše jakožto na premiéra v zemích EU vzpomínají.
- Babiš opakuje, že nechce ručit za půjčku Ukrajině, a zároveň jinou formu české záruky podporuje – jak je to možné?
- V čem je riziko obou možných forem nové pomoci Ukrajině.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.