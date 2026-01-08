Tuzemští mobilní operátoři musí podle zákona uchovávat šest měsíců data o komunikaci svých klientů, aby si je případně mohla vyžádat například policie, zpravodajské služby či Česká národní banka. I když soudy už opakovaně potvrdily, že je to příliš dlouho, a tedy i v rozporu s evropskou legislativou, Česko to dosud nenapravilo.

Nyní to zopakoval Nejvyšší soud. Ve čtvrtek totiž potvrdil, že ministerstvo průmyslu a obchodu se za neoprávněné shromažďování dat o tom, kdy a kde se pohyboval a s kým si volal, musí omluvit datovému novináři Českého rozhlasu Janu Cibulkovi.

