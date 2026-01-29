Žáci nadšení nejsou, ale později to ocení
V naší škole máme tři offline dny týdně, a to v pondělí, ve středu a v pátek. Jedná se o zákaz používání mobilů o přestávkách, ne při vyučovacích hodinách – tam je žáci dle pokynů pedagogů používat mohou. Využívají materiály v MS Teams, vyhledávají informace, na druhém stupni si v některých předmětech mohou dělat poznámky do telefonu. Toto opatření hodnotím jako potřebné a účinné kvůli přímé komunikaci o přestávkách. Žáci z něj nadšení nejsou, ale absolventi uznali, že to bylo potřebné opatření.
Nejsem pro zákaz používání mobilů ve škole, nelíbí se mi jejich vybírání a zamykání do skříněk, protože myslím, že takové zákazy neřeší to, co je potřeba – že mobil je užitečný pomocník, dnes běžný prostředek kontaktu, ale neměl by mě ovládat. Takže bych otázku zákazu mobilů redukovala na otázku zákazu sociálních sítí, to mi přijde daleko smysluplnější. Fakt ale je, že věkové omezení pro sociální sítě v ČR máme, jen děláme, jako by neexistovalo.
Jana Churáčková
ředitelka ZŠ Eden, Praha
Chceme otevřít diskusi o úplném zákazu
V naší škole máme různá pravidla pro první a druhý stupeň, které sídlí v oddělených budovách. Na prvním stupni jsou mobilní telefony a podobná zařízení zcela zakázány a jejich využití v rámci školy je možné pouze s výslovným povolením pedagoga. Na druhém stupni je dovoleno využívat mobilní telefony pouze o přestávkách, při výuce opět jen s výslovným dovolením pedagoga. Jinak mají být telefony uloženy ve skříňkách nebo školních taškách.
I na druhém stupni ale máme zóny, kde pro používání mobilních telefonů platí zákaz – jedná se o jídelnu a školní klub. Rodiče tato pravidla akceptují. Na druhém stupni ale není vždy pravidlo jednotně vymáháno a nezřídka dochází k porušování. Žákům druhého stupně předkládáme nabídku k aktivnímu trávení přestávek, přesto je jejich přítomnost na mobilních zařízeních velká. V novém pololetí proto chceme otevřít diskusi s pedagogy, žáky i rodiči o úplném zákazu používání těchto zařízení ve škole s možnou účinností od nového školního roku.
Dominik Liberda
ředitel ZŠ Jeseník
Děti se spolu zase baví
Od února 2025 platí v naší škole zákaz používání mobilních telefonů, chytrých hodinek a obdobných zařízení po celou dobu, kdy jsou žáci ve škole – tedy i o přestávkách, ve školní jídelně, družině a během školních akcí. Výjimku může udělit učitel nebo ředitel, například pro použití ve výuce, ze zdravotních důvodů, kvůli zjištění dopravního spojení, rodinné situace nebo třeba pro vyfocení učiva pro nemocného spolužáka.
Důvodem zavedení opatření bylo narůstající zahlcení dětí obrazovkami, útlum běžné komunikace i bezpečnostní rizika. Výsledky byly okamžitě pozitivní: děti se opět spolu baví, zdraví učitele i spolužáky, vnímají své okolí a nezakopávají na schodech. Atmosféra ve škole se proměnila z tichého prostoru mobilních „soch“ na živou, komunikující komunitu. Opatření má širokou podporu rodičů i pedagogů. O změně neuvažujeme.
Michal Ciboch
ředitel 2. ZŠ Dobříš
Focení a nahrávání postihujeme přísně
Používání mobilů v naší škole je jednak ošetřeno jednou větou ve školním řádu, tedy „Žák dbá pokynů vyučujících a ostatních zaměstnanců školy“, jednak je řádem jasně dáno, že mobilní telefony a další obdobná zařízení může žák používat pouze o přestávkách, v hodině pak jenom se souhlasem vyučujícího. Školním řádem je přísně zakázáno pořizování obrazových, zvukových a jiných záznamů bez souhlasu dotyčné osoby – to postihujeme velmi přísně, stejně jako šíření nevhodného obsahu a jakékoli projevy kyberšikany.
Zatím neuvažujeme o zákazu používání mobilů a jiných obdobných zařízení, například jejich odkládání na místa k tomu určená. S rodiči zatím problém nebyl s výjimkou jedné kauzy, kdy jsme řešili kyberšikanu a požadovali po žácích zpřístupnění komunikace v konkrétní skupině na platformě WhatsApp. Problém skončil v momentě, kdy jsme rodiče s obsahem komunikace seznámili.
Luboš Rýdlo
ředitel ZŠ Nehvizdy
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Investice do vzdělání.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist