Aplikace TAU je určena k procvičování testů a úloh zadaných při přijímačkách či při maturitě. Žáci mohou řešit celý test nebo jen vybranou skupinu úloh. Výsledky jsou vyhodnoceny online. V případě špatné odpovědi je možné chybu opravit. „Je to užitečná aplikace k přípravě na jednotné přijímací zkoušky i k procvičování,“ říká Pavel Trejbal z Informačního centra o vzdělávání EDUin. Aplikace je zdarma.
Aplikace InspIS SETmobile od České školní inspekce pracuje se staršími testy od Cermatu. Lze si s ní vyzkoušet testy z mnoha předmětů, k dispozici jsou především z českého jazyka a matematiky a cizích jazyků, což jsou pilíře přijímacích zkoušek na střední školy. Aplikace nabízí podrobné přehledy výsledků, možnosti sledování zlepšení v čase a získání ucelenějšího přehledu o vlastních schopnostech. Jde o přehledné a intuitivní rozhraní: aplikace je navržena tak, aby ji mohli snadno používat i ti, kteří s podobnými nástroji nemají mnoho zkušeností. Po absolvování každého testu obdrží uživatel rozsáhlé vyhodnocení a interpretaci svého výsledku. Aplikace je bezplatná.
Přes Khan Academy se lze naučit cokoliv a zdarma. Je možné si díky ní oprášit znalosti statistiky, aritmetiky, humanitních věd, fyziky, chemie či programování, stejně jako zopakovat učivo podle jednotlivých ročníků základních škol. Aplikace nabízí i výuku a procvičování na přijímačky na střední školy a také podporu pro vyučující rodiče. Khan Academy je nezisková organizace zaměřená na vzdělávání, jejím cílem je umožnit výuku zdarma a komukoliv. K dispozici je i ryze česká verze s názvem Khanova škola.
Oficiální aplikace od Scio poskytuje všechny informace k úspěšnému zvládnutí Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) na jednom místě. Ke stažení je na Google Play nebo App Store zdarma a bez registrace. „Aplikace upozorňuje na důležité termíny přihlášek a zkoušek a provádí také krok za krokem přípravou na zkoušky. Obsahuje tipy na další přípravu a rozšíření znalostí. Uživatelé tam najdou aktuální informace, kdy je možné se se Scio potkat, stejně jako termíny vzdělávacích veletrhů a dalších akcí i rady a tipy k přijímačkám a přechodu na vysokou školu,“ říká Šárka Štočková, mluvčí organizace Scio. Aplikace nabízí také více než 100 typových úloh z ostrých zkoušek. Každá úloha obsahuje krátký komentář s postupem řešení.
Webová cvičebnice Umíme to je unikátní svým rozsahem. V jednotném prostředí nabízí širokou škálu předmětů od 1. třídy až po maturitu. Umíme to nabízí mnoho různých forem procvičování. Jedno téma si lze procvičit několika různými způsoby. Jde ovšem o procvičovací, nikoliv testovací systém. Umíme to nabízí řadu hravých prvků. Důraz klade na hlubší herní principy, jako jsou jasné a dosažitelné cíle a bezprostřední zpětná vazba. Použitý způsob hodnocení počítá s chybováním, chybu lze napravit pomocí dalšího procvičování. Umíme to nabízí češtinu, matematiku, biologii, informatiku, angličtinu, němčinu, zeměpis a několik dalších předmětů. Jde o placenou službu, pro jednoho uživatele stojí od 43 do 120 korun měsíčně podle počtu zvolených předmětů.
Pravopisně je moderní webová cvičebnice k procvičování pravopisu. Jsou zde připraveny diktáty, cvičení a testy pro žáky a studenty základních a středních škol. Na Pravopisně.cz je možné zopakovat si nejpoužívanější pravidla českého pravopisu, gramatiky a větných rozborů, stejně jako je možné projít nejčastější češtinářské chyby, objevit ta nejproblematičtější česká slova a naučit se je psát správně. Web spravuje Univerzita Hradec Králové a je k dispozici zdarma.
Mobilní aplikace Česká gramatika je zaměřená na všechny, kteří chtějí zlepšit své gramatické dovednosti v češtině. Obsahuje detailní přehled české gramatiky, včetně pravidel pro skloňování, časování a použití různých jazykových prostředků. Uživatelé mají možnost vyzkoušet si interaktivní úkoly, které prověřují jejich znalosti a pomáhají jim lépe pochopit složitosti českého jazyka. Česká gramatika je užitečná nejen pro studenty, ale například i pro rodiče, kteří své děti připravují ke zkouškám a testům a chtějí obohatit své vyučovací metody. Česká gramatika je zdarma.
Je to webová aplikace, která nabízí zábavnou formou výuku matematiky. K dispozici jsou různé úlohy a cvičení přizpůsobené věku a úrovni znalostí žáků. Trénování a procvičování matematických úloh si mohou zkusit žáci základních škol od 1. do 9. třídy. Je ideální pro opakování a upevnění matematiky hravou formou. Aplikaci Matika.in připravuje stejnojmenné neziskové sdružení a je zdarma.
Duolingo je jednou z nejznámějších jazykových aplikací, nabízí zábavné a interaktivní učení například angličtiny, španělštiny, francouzštiny, němčiny a dalších jazyků. Duolingo pracuje s herními prvky, tedy uživatelé získávají body a odměny za úspěšné dokončení lekcí. Učení je rozděleno do různých úrovní, přičemž každá úroveň obsahuje interaktivní cvičení zaměřená na překlady, poslech, čtení a mluvení. Duolingo také umožňuje nastavení denních cílů a sledování pokroku uživatelů, což motivuje k pravidelné praxi. Aplikace je dostupná na iOS i Android a je zdarma.
Nabla.cz je výukový web, který se zaměřuje na biologii, fyziku, matematiku, češtinu, chemii a programování. Speciální sekce jsou dokonce připraveny i pro maturanty. Nabízí srozumitelné vysvětlení, vyřešené příklady a přípravu na maturitu, přičemž název odkazuje na matematický operátor (nabla). Edukační články jsou srozumitelné, s odkazy na stažení materiálů ve formátu PDF. Nadační fond Nabla, který je s webem spojen, podporuje talentované studenty v technických a přírodovědných oborech.
