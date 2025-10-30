V americkém App Storu nedávno vystřelila na přední příčky stažení aplikace Neon. Důvod? Svým uživatelům nabízí finanční odměnu až 30 dolarů denně a ti přitom nemusí dělat nic navíc. Prostě jen používají svůj mobil jako obvykle. Háček je v tom, že aplikace nahrává jejich telefonní hovory a nasbíraná audiodata následně prodává společnostem působícím v oblasti umělé inteligence. Jak uvádí server Business Insider, jen během prvního dne si ji stáhlo více než 80 tisíc uživatelů, verze pro Android pak překonala hranici 50 tisíc stažení.
Co se dočtete dál
- Kolik peněz aplikace Neon vyplácí lidem za nahrávání jejich telefonních hovorů.
- Jak firma se získanými zvukovými daty dále nakládá a komu je prodává.
- Jakou hodnotu mají lidské hlasy pro vývoj umělé inteligence.
- Co by aplikaci bránilo fungovat v Evropské unii z hlediska GDPR.
