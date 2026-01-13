V Česku se po jedenatřiceti letech od vzniku státem podporovaného spoření na penzi začíná diskutovat o jeho nízkém přínosu pro klienty. Nedávno na něj upozornila studie IDEA-CERGE, která výnosy srovnává se Slovenskem a Švédskem, a Česko zde jednoznačně zaostává.
Hlavní součástí debaty jsou poplatky, které si penzijní společnosti za správu peněz ve fondech účtují a které jsou podle studie příliš vysoké. Ministryně financí a místopředsedkyně ANO Alena Schillerová připustila, že bude chtít poplatky snížit a že nyní připravuje návrh, jak moc.
Co se dočtete dál
- Proč je současné penzijní spoření nastaveno špatně.
- Jak chce ministerstvo financí sáhnout na poplatky za správu peněz v penzijních fondech.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.