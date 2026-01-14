Pro českou zbrojní skupinu CSG může být první polovina roku 2026 z pohledu její třicetileté historie přelomová. Firma, jejímž stoprocentním majitelem je přes společnost CSG Fin miliardář Michal Strnad, ve středu potvrdila, že chce vstoupit na burzu v Amsterdamu. Primární emise akcií má potenciál být letos jedním z největších evropských IPO. Má k ní dojít v příštích týdnech.
Firma, která v 90. letech začala jako obchodník se zbraněmi ze zásob bývalé československé armády, by díky IPO získala prostředky na další rozvoj i snížení dluhu ve výši 3,6 miliardy eur (87 miliard korun). Zároveň by se CSG definitivně zařadila po bok významných zbrojařských společností, jako je německý Rheinmetall, a alespoň částečně by se zbavila nálepky firmy „z Východu“.
Co se dočtete dál
- Jak velké množství akcií je pro IPO ve hře.
- Kolik by mohla CSG ze vstupu na burzu získat.
- Jaké jsou výsledky CSG a jak závislá je na muniční iniciativě pro Ukrajinu.
