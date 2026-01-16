Žijeme v době, kdy unilateralismus, politika, kdy stát jedná samostatně, bez ohledu na názory ostatních zemí či mezinárodních organizací, izoluje trhy. Kdy protekcionismus brzdí globální růst. Dva regiony, které sdílejí demokratické hodnoty a závazek k multilateralismu, se ale rozhodly vydat jinou cestou. V rozporu s logikou obchodních válek, které fragmentují ekonomiky, ochuzují národy a zvyšují nerovnost, podepíší v sobotu Mercosur (jihoamerické sdružení volného obchodu) a Evropská unie jednu z nejkomplexnějších dohod 21. století.

Po více než 25 letech jednání a na základě přesvědčení, že pouze integrace a otevřenost obchodu mohou podpořit společnou prosperitu, vytváří tato dohoda největší zónu volného obchodu na světě.

