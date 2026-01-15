Na trase mezi Mladou Boleslaví a Wolfsburgem dojde k zajímavému přestupu. Z automobilky Škoda Auto v únoru odejde jeden z vrcholových manažerů, který částečně stojí za tím, jak se značce v poslední době daří. Z čím dál důležitějšího oddělení nákupu klíčových komponentů se přesune do koncernového ústředí Volkswagenu, tedy mateřské firmy českého výrobce aut.
Co se dočtete dál
- K jakým změnám dojde.
- Jak to Škodu ovlivní.
- Kdo manažera nahradí.
