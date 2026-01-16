Navzdory napjaté mezinárodní situaci zahájila Evropská komise rok 2026 zásadním úspěchem. Je jím obchodní dohoda mezi Evropskou unií a blokem Mercosur, která otevírá největší zónu volného obchodu na světě. Potvrzuje tak, že to s nezávislostí EU myslíme vážně – zejména pokud jde o závazek diverzifikovat naše ekonomické vztahy ve světě, který je stále více transakční a nepřátelský. Dohodu již zítra v Paraguayi za sedmadvacítku podepíše předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.
Co se dočtete dál
- Jak se změní objem a náklady exportu do zemí Mercosuru.
- Jaké konkrétní kvóty a limity platí pro dovoz hovězího a drůbežího masa.
- Jak budou fungovat ochranná opatření a kdy se aktivuje záchranná síť 6,3 miliardy eur.
