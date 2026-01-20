Sport se v Česku dočkal svého ministra, což zástupci sportovního prostředí vnímají jako výrazný posun. Jan Boháč, který v čele České unie sportu (ČUS) loni v létě nahradil dlouholetého šéfa Miroslava Janstu, od nového ministra čeká mimo jiné to, že se na financování sportu budou kromě státu či obcí víc podílet firmy. „V Nizozemsku třeba podnikatelé, kteří se chtějí ucházet o veřejné zakázky, musí prokázat, že jsou také nějakým způsobem prospěšní ve věcech veřejného zájmu, kam kromě charity či kultury patří i sport,“ říká Boháč v rozhovoru pro HN.
V nedávném průzkumu se polovina Čechů vyjádřila, že je podle nich ministerstvo sportu zbytečné. Vaše unie přitom za vznik této instituce dlouho lobbuje. Co tomuto postoji říkáte?
Celý český sport chce mít zastoupení ve vládě, nejen ČUS. Když ale prezentované výsledky otočím, tak asi 40 procent lidí by jeho vznik podpořilo, což je velmi pozitivní reakce, když vezmeme v úvahu, že zatím vzniká pouze pozice ministra sportu bez úřadu, který kolem sebe bude mít třeba 10 lidí. Což je úplně jiná věc, než když se zeptáte, jestli má vzniknout nové ministerstvo. Podle mě to byla nešťastně položená otázka, i tak je při současné neochotě zřizovat nové úřady odezva vlastně poměrně kladná.
