K prosperitě a růstu se nedá prošetřit, musíme se k ní proinvestovat. Tohle motto zaznívá ve veřejné debatě čím dál častěji a je to skutečně jediná cesta, jak se mít v budoucnu lépe. Úspory totiž uchovávají minulost, investice jsou to, co tvoří budoucnost. Inovace, lepší služby, produktivitu, zaměstnanost. Prostě růst. A tak se politici i byznys zabývají tím, jak rozpohybovat obří úspory, na kterých bohatá Evropa sedí.

A zároveň je třeba to udělat transparentně a profesionálně. Musí existovat ochrana a odpovědnost díky regulovanému procesu investování. Musí být zajištěn správný fit mezi investorem, jeho rizikovým apetitem, investičním horizontem a typem investice. Pokud by se velká část nových investorů spálila, bude to mít efekt opačný než ten zamýšlený. Namísto více kapitálu pro růst ekonomik se lidé ještě více zaměří na „ukládání peněz pod polštář“.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak velké jsou české úspory a jaký je jejich vztah k ekonomickému růstu.
  • Jak se liší regulovaná a neregulovaná distribuce dluhopisů.
  • Jak by regulace ovlivnila financování menších firem a dostupnost kapitálu.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.