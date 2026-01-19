K prosperitě a růstu se nedá prošetřit, musíme se k ní proinvestovat. Tohle motto zaznívá ve veřejné debatě čím dál častěji a je to skutečně jediná cesta, jak se mít v budoucnu lépe. Úspory totiž uchovávají minulost, investice jsou to, co tvoří budoucnost. Inovace, lepší služby, produktivitu, zaměstnanost. Prostě růst. A tak se politici i byznys zabývají tím, jak rozpohybovat obří úspory, na kterých bohatá Evropa sedí.
A zároveň je třeba to udělat transparentně a profesionálně. Musí existovat ochrana a odpovědnost díky regulovanému procesu investování. Musí být zajištěn správný fit mezi investorem, jeho rizikovým apetitem, investičním horizontem a typem investice. Pokud by se velká část nových investorů spálila, bude to mít efekt opačný než ten zamýšlený. Namísto více kapitálu pro růst ekonomik se lidé ještě více zaměří na „ukládání peněz pod polštář“.
Co se dočtete dál
- Jak velké jsou české úspory a jaký je jejich vztah k ekonomickému růstu.
- Jak se liší regulovaná a neregulovaná distribuce dluhopisů.
- Jak by regulace ovlivnila financování menších firem a dostupnost kapitálu.
