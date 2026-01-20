Meopta prochází velkou proměnou. Přerovský výrobce přesné optiky se pod novými majiteli a novým managementem upíná k oživení polovodičového trhu a zakázkám z dosud marginálních odvětví. Transformace firmy má přinést efektivnější fungování a nastartování výrazného hospodářského růstu. Její bolestivou součástí se stalo propouštění zaměstnanců, pokles objednávek od zákazníků a ztráta 1,1 miliardy korun v posledním účetním období, byť daná především účetní operací.
Co se dočtete dál
- Jak probíhá transformace společnosti Meopta.
- Jaké jsou personální změny ve firmě.
- Na jaké obory nejvíce sází a jak to vypadá s polovodičovou cykličností.
- Proč Meopta neobnoví výrobu sportovní optiky, například pro biatlon.
