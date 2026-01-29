Budoucí regulace elektrokol v EU je předmětem současné debaty mezi unijními legislativci, odborníky a evropskými výrobci. Debata se na první pohled točí kolem technických detailů – výkonu motorů, jeho asistenčního poměru, tedy jak silně podporuje šlapání jezdce, nebo hmotnosti. Ve skutečnosti jde ale o mnohem víc.
Do hry totiž nyní vstoupil vlivný německý svaz cyklistického průmyslu ZIV (Zweirad-Industrie-Verband). Ten svým návrhem na zpřesnění pravidel zahrnujícím i limit pro motory otevírá spor o to, kdo bude v Evropě určovat technické standardy trhu s elektrokoly, kdo si udrží konkurenční výhodu a kdo naopak může zůstat mimo hru. Návrh ZIV slouží jako jeden z odborných podkladů, ze kterých mohou úředníci a politici vycházet.
Nejde přitom jen o výrobce samotné. Dopady případné změny se dotýkají i městské logistiky, dopravní politiky a rozvoje lehké elektromobility, tedy oblastí, které s elektrokoly pracují jako s praktickým nástrojem, nikoli jako s technologickým experimentem.
Tlak na zpřesnění pravidel přichází ve chvíli, kdy se v Evropské unii blíží zásadní změna obecnější technické regulace. Od ledna 2027 začne v celé EU platit nové nařízení o strojních zařízeních, které zpřísňuje posuzování bezpečnosti a odpovědnosti výrobců. Právě proto se část průmyslu snaží ještě před tímto datem jasně vymezit, že elektrokola mají zůstat právně považována za jízdní kola, nikoli za vozidla či strojní zařízení.
Co se dočtete dál
- Proč německý svaz prosazuje zpřesnění pravidel pro elektrokola a co tím sleduje.
- Jak se k navrhované regulaci staví velcí výrobci pohonů a
- proč mluví o ochraně trhu.
- V čem kritici vidí riziko pro nové hráče a inovativní typy elektrokol.
- Jak by změna technických norem mohla dopadnout na nákladní elektrokola a městskou logistiku.
- Proč se spor o watty a asistenci stal soubojem o budoucí podobu evropského trhu.
