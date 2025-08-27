O uplynulém víkendu vstoupila v platnost evropská pravidla pro elektrokola. Na papíře míří především na výrobce, v praxi je ale pocítí i cyklisté: baterie mají být bezpečnější a nabíjení postupně jednodušší. Cílem je snížit riziko požárů při nabíjení a udělat pořádek v tom, jak spolu baterie a nabíječka „mluví“. Jedna univerzální nabíječka jako u telefonů se ale zatím nechystá.
Co se dočtete dál
- Jak přesně nová norma zpřísní bezpečnostní požadavky na baterie elektrokol.
- Jaký komunikační protokol mezi baterií a nabíječkou norma požaduje a co to znamená pro bezpečnost.
- Zda a kdy by mohl být zaveden jednotný nabíjecí konektor a jaké by to mohlo mít dopady.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.