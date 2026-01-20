Pokud dochází k otřesům na akciovém trhu, jednou z prvních reakcí investorů bývalo nakoupit státní dluhopisy, které by měly sloužit jako bezpečný přístav pro peníze. Jenže bezpečné přístavy už nejsou, co bývaly, a státní dluhopisy čím dál častěji ukazují, že čelí rostoucím problémům.
Rozhodně nevidíme poprvé, že cena dluhopisů klesá spolu s akciemi, poslední otřesy spojené s Grónskem tak jen potvrzují, že je s tím třeba počítat i dál. A zároveň odhalují, že na pozadí přibývá negativních rizik.
Spolu s tím, jak Donald Trump rozbíjí globální obchod, dochází k oddělování jednotlivých ekonomických oblastí. Nejdřív Čína vs. USA, teď USA vs. EU. Důsledkem je relokace kapitálu zpět domů. To představuje nebezpečí hlavně pro americké dluhopisy, které jsou ve velké míře vlastněny zahraničními investory. Stahování peněz zpět do Číny, Japonska či Německa znamená tlak na cenu dluhopisů.
Samozřejmě je problém i vydávání velkého množství nových dluhopisů vládami. Amerika hospodaří s vysokými deficity a evropské země jsou tlačeny do téhož v zájmu rychlého vybudování armád či financování přebujelých sociálních programů, pokud obchodní spory poškodí ekonomiku. Tím více se evropským politikům bude hodit, jestli se kapitál přesune z USA zpět.
Obchodní válka se vrací, trhy krvácí a Evropská unie se dohaduje jak dál. Shoda na řešení se bude hledat jen těžko
Dalším rizikem pro americké dluhopisy je rozhodnutí Nejvyššího soudu o legálnosti cel. Pokud budou shledána nezákonnými, Trumpova vláda sice obratem sáhne po clech podle jiných zákonů, ale vlna žalob na vrácení neoprávněně vybraných cel by dolehla na rozpočet.
A konečně, klesající tolerance trhu vůči velmi vysokým a rostoucím dluhům je vidět v Japonsku. Za dveřmi jsou volby a rozjíždějí se předvolební sliby včetně snížení daní. Reakce dluhopisů je výrazně negativní – investoři zkrátka chtějí větší výnos za riziko, že vláda dluhy nezvládne uřídit.
Bezpečné přístavy se dnes profilují jinde. Především jde o drahé kovy, případně švýcarský frank. Drahé zlato nebo stříbro jsou tak ještě dražší, zatímco dluhopisy, dolar, natož kryptoměny v kurzu nejsou.
