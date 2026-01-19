Přesně pět měsíců. Tak dlouho vydržela slavná dohoda, kterou se loni podařilo vyjednat předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové s americkým prezidentem Donaldem Trumpem a která od srpna stanovila výši cel na evropské zboží na patnáct procent. Přestože podle tehdejšího Trumpova exekutivního příkazu neměla cla na dovoz z EU překročit tuto hranici, nový rok 2026 to změnil.

Tento víkend začala nová fáze obchodní války mezi Spojenými státy a Evropou. Americký prezident Donald Trump pohrozil po neúspěšném vyjednávání o koupi Grónska uvalením dodatečných cel osmi evropským ekonomikám. Patří mezi ně kromě skandinávských zemí také Francie, Británie, Nizozemsko a Německo. Cla by se měla zvýšit o deset procent v únoru, případně o pětadvacet v červnu, pokud nad Grónskem nebude plát americká vlajka.

Zbývá vám ještě 70 % článku

Co se dočtete dál

  • Které konkrétní země a sektory zasáhnou navrhovaná americká cla.
  • Jak by reciproční cla v hodnotě 93 miliard eur mohla vypadat.
  • Koho by postihla.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.