Přesně pět měsíců. Tak dlouho vydržela slavná dohoda, kterou se loni podařilo vyjednat předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové s americkým prezidentem Donaldem Trumpem a která od srpna stanovila výši cel na evropské zboží na patnáct procent. Přestože podle tehdejšího Trumpova exekutivního příkazu neměla cla na dovoz z EU překročit tuto hranici, nový rok 2026 to změnil.
Tento víkend začala nová fáze obchodní války mezi Spojenými státy a Evropou. Americký prezident Donald Trump pohrozil po neúspěšném vyjednávání o koupi Grónska uvalením dodatečných cel osmi evropským ekonomikám. Patří mezi ně kromě skandinávských zemí také Francie, Británie, Nizozemsko a Německo. Cla by se měla zvýšit o deset procent v únoru, případně o pětadvacet v červnu, pokud nad Grónskem nebude plát americká vlajka.
Co se dočtete dál
- Které konkrétní země a sektory zasáhnou navrhovaná americká cla.
- Jak by reciproční cla v hodnotě 93 miliard eur mohla vypadat.
- Koho by postihla.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.