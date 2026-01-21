Sankcemi jste se střelili do vlastní nohy a škodí víc vám než nám. Tak zněly ještě před rokem posměšné hlasy z Kremlu, kdykoliv přišla řeč na hospodářské dopady války na Ukrajině.

Makroekonomické ukazatele na první pohled dávaly Rusům za pravdu. Zatímco evropské země zasáhla energetická krize a ekonomiky stagnovaly či rostly přinejlepším o desetiny procenta, Moskva se ve druhém i třetím roce války mohla pochlubit více než čtyřprocentním růstem hrubého domácího produktu. Zdálo se, že přechod na válečnou ekonomiku Kremlu vyšel.

  • Jak Rusko pomocí masivních státních výdajů vytvořilo dojem robustního hospodářského růstu.
  • Proč se model válečné ekonomiky vyčerpává.
  • Jak podpora zbrojního průmyslu devastuje civilní ekonomiku v Rusku.
