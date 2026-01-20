Exekuce téměř za pět milionů korun a nyní i hrozba až tří let vězení. To je účet pro bývalého zahradníka Josefa Roušala za to, že postavil a téměř pět let v Horních Měcholupech na okraji Prahy provozoval zábavní areál pro děti Krtkův svět. Jenže v rozporu se zákony a bez povolení úřadů.
Sám Roušal se dlouhodobě staví do role oběti zkorumpovaných úředníků, kteří mu údajně hází klacky pod nohy. Zpočátku prý přitom stavbu jeho parku podporovali.
