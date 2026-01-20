Vláda potvrdila, že zruší rozhlasové a televizní poplatky. Český rozhlas a Česká televize se mají od příštího roku financovat ze státního rozpočtu. Vypadá to jako nevinná, ba pozitivní záležitost. Lidem se uleví a jinak všechno zůstane při starém. Jenže tak to není. Ve hře je nejen nezávislost, ale i samotná existence médií veřejné služby. Pojďme si říci, o co vládní koalici jde a jak toho chce dosáhnout.
Skutečnost, že vládní plány neobsahují nic hezkého, mimoděk prozradil ministr kultury za Motoristy Oto Klempíř: „Zabojoval jsem a podařilo se mi na koaliční radě přesvědčit kolegy, že pro financování veřejnoprávních médií najdeme udržitelné a spravedlivé řešení“ zvolal hrdě na Facebooku. Děkujeme za informaci, pane ministře! Pokud jste musel za „spravedlnost a udržitelnost“ tak bojovat, zjevně je ve hře něco „neudržitelného a nespravedlivého“, že ano?
Podstatné přitom je, že nelze předpokládat, že by v prs se bijící Klempíř někoho skutečně o čemkoli přesvědčil. Dříve tvrdil, že je zásadně proti zrušení poplatků. A ledva na něj Babiš s Okamurou bafli, zajel do garáže. Není důvod si myslet, že by to mělo tentokrát dopadnout jinak. ČT a ČRo se musí, Klempíř Neklempíř, připravit na nejhorší.
Možný scénář: Rozpočet České televize a Českého rozhlasu nyní činí zhruba 11 miliard korun. Pokud by vláda po zrušení poplatků chtěla zachovat rozsah veřejné služby, musela by Alena Schillerová někde tuto částku sehnat. Možnosti by byly čtyři: Zvýšení nějaké daně, zavedení nové daně, škrty ve výdajích, vyšší deficit. Můžeme si vsadit, že nic z toho vláda nebude chtít udělat. Spíše ČT a ČRo řekne: Musíme být rozpočtově zodpovědní, takže dostanete půlku a buďte rádi, že jste rádi!
Následovat budou samozřejmě brutální škrty, omezení programové nabídky, odchody špičkových profesionálů, omezení schopnosti reagovat na nové trendy, celková ztráta relevance. Což logicky povede k razantnímu poklesu diváckého a posluchačského zájmu. Načež vláda zahartusí: „Proč bychom to měli vlastně financovat, když to sleduje tak málo lidí?“ A pod hrozbou totální likvidace nakonec vzniknou z původně nezávislých veřejnoprávních médií poslušné amplionky vládní propagandy.
Říkáte, že jde o moc černý scénář? Že například ve Skandinávii přežila veřejnoprávní média změnu způsobu financování v relativním klidu? Ale no tak, opravdu si nedělejme iluze. Nejsme ve Skandinávii, jsme ve střední Evropě. A do Bratislavy a Budapešti to má Andrej Babiš náturou i politicky jen kousek. ANO a SPD o nic menšího než o osekání a následné ovládnutí veřejnoprávních médií opravdu nejde.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist