Skoro dva tisíce zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu podepsaly výzvu na obranu médií veřejné služby. Uvádějí, že jejich nezávislost je ohrožena vládním záměrem zrušit osvědčené poplatky a převést média pod státní rozpočet, tedy pod přímou kontrolu vlády. „Chceme být i nadále odpovědní veřejnosti, nikoliv politikům, ať už vládním, nebo opozičním,“ píší signatáři.
Dá se s nimi souhlasit, nebo je to typický protest kaprů proti vypouštění rybníka?
Co se dočtete dál
- Jak by se změnila výše a struktura financí pro ČT a ČRo po převodu pod rozpočet.
- Jaké konkrétní dopady by mělo snížení financí na programovou nabídku a sledovanost.
- Jak by přesun pod státní rozpočet ohrozil redakční nezávislost a férovost volebního procesu.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.