Každý rok v lednu se v Senátu koná setkání účastníků podnikatelských misí do zahraničí se členy vlády a dalšími vysoce postavenými ústavními činiteli. Na tom letošním v pondělí minulý týden nový místopředseda vlády a ministr zahraničí Petr Macinka, šéf koaliční strany Motoristé sobě, přišel ve svém projevu s nápadem, který přítomné trochu zaskočil.
V rámci podpory ekonomické diplomacie, kterou má současná vláda jako prioritu, chce Macinka nabídnout podnikatelům služební pasy. To je druh cestovního dokladu neblaze proslulý ještě z dob socialismu jako privilegium pracovníků podniků zahraničního obchodu. Nyní ho ovšem dostávají jen zaměstnanci státu, kteří v zahraničí plní úkoly státních orgánů a nemají nárok na diplomatický pas.
Co se dočtete dál
- Co je to služební pas a k čemu slouží.
- Co říkají podnikatelé na nápad ministra zahraničí.
- Je to v souladu se zákonem.
