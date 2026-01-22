Evropský parlament tento týden rozhodl, že obchodní smlouvu s jihoamerickým blokem Mercosur pošle k posouzení Soudnímu dvoru EU. Verdikt může přijít až za dva roky, což by ratifikaci největšího obchodního paktu v historii unie výrazně zpozdilo. Dohoda, která má otevřít trh se stovkami milionů zákazníků a zajistit přístup ke klíčovým surovinám, přitom dlouhodobě čelí silnému odporu zemědělců obávajících se levnější konkurence.

„Je to, jako kdybychom nastoupili k fotbalovému zápasu a náš tým neměl kopačky,“ popisuje Karel Horák, majitel farmy v Choťovicích na Kolínsku, dopady chystané dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a skupinou států Mercosur na evropské zemědělství. Konkurence se prý nebojí, požaduje však, aby pro jihoamerické farmáře platily stejné podmínky a standardy jako pro ty evropské.

Co se dočtete dál

  • Co přesně na dohodě řeší soud.
  • Zaplaví Evropu levnější maso z Jižní Ameriky?
  • Může smlouva začít platit i bez verdiktu?
