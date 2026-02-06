Označení „fašismus“ se stalo v politické polemice téměř bezvýznamným pojmem. Svou roli v tom sehrála sovětská propaganda, která jej používala pro každého oponenta – od sociálních demokratů po sionisty. Putinův režim v této tradici pokračuje svým útokem na Ukrajinu. A přitom lze tento pojem dnes vztáhnout právě proti jeho vlastní politice.

Dokládá to nedávno vydaná antologie nazvaná Rusko a moderní fašismus, v níž podstatu Putinova režimu odhalují výzkumníci z Velké Británie, Polska, USA, Německa a Ukrajiny. Název ale naznačuje určitou opatrnost. A také obrázek na obálce: vedle Putinova portrétu není zobrazen ani Hitler, ani Mussolini, ale Stalin; není zde hákový kříž ani svazek prutů, ale srp a kladivo. Nevidíme ponuré pochodující černé nebo hnědé košile, ale mladé lidi, především atletické ženy, kráčející v ležérním bílém oblečení.

  • Jak sovětská propaganda přeměnila význam pojmu ,fašismus‘ a jak to ovlivňuje dnešní diskusi.
  • Do jaké míry splňuje Putinův režim definice fašismu.
  • Jakou roli hrají ideologové jako Ivan Iljin a Alexander Dugin v současné ruské ideologii.
