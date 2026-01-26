Soudy se budou muset znovu zabývat případem možné korupce v pražské Technické správě komunikací (TSK). Rozhodl to před koncem roku Nejvyšší soud, když zrušil osvobozující rozsudek nad jejím úředníkem Jaromírem Muchkou a obchodním ředitelem firmy Eltodo Martinem Němcem. Jde přitom o dílčí část velké korupční kauzy, zbytek projednávají soudy samostatně.

Muchka si coby vedoucí odboru telematických systémů TSK podle žalobce vzal úplatek – tablet za 33 tisíc korun. Měl za to upravit podmínky dvacetimilionové zakázky na správu vozovkových detektorů tak, aby ji dostalo právě Eltodo.

Muchka i představitelé firmy před rokem uspěli s obhajobou, že tablet, obdržený od Eltoda, byl pouze pracovní pomůcka, aby s daty jeho systému mohl pracovat. Nejvyšší soud ale oba osvobozující rozsudky – Obvodního soudu pro Prahu 2 i odvolacího městského – rozmetal.

