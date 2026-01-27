Generálním ředitelem Správy železnic bude od 1. února Tomáš Tóth, bývalý předseda představenstva nákladního dopravce ČD Cargo. V úterý o jeho jmenování rozhodla správní rada firmy. SŽ byla od začátku prosince bez generálního ředitele a vedením státní organizace byl pověřen náměstek Mojmír Nejezchleb.
Správní rada tehdy odvolala z funkce Jiřího Svobodu v souvislosti s policejním prověřováním některých zakázek SŽ. Podle médií našla policie v jeho domě přes 80 milionů korun. Svoboda tvrdí, že peníze pocházely z celoživotních úspor jeho rodiny nebo z chovu nutrií.
Tóth začínal v roce 2006 v Českých dráhách jako referent zásobovacího centra v České Třebové. Poté byl na několika pozicích ČD Cargo. V roce 2018 byl jmenován výkonným ředitelem a v prosinci 2020 se stal předsedou představenstva podniku. Ve funkci šéfa ČD Cargo nahradil Ivana Bednárika, současného ministra dopravy za SPD. Loni ke konci října Tóth z vážných osobních důvodů na funkci šéfa představenstva a výkonného ředitele nákladního dopravce rezignoval.
Změny ve správní radě
Jmenování Tótha předcházely změny ve složení správní rady Správy železnic. Babišova vláda totiž v pondělí odvolala většinu jejích členů. HN to potvrdil ministr dopravy Bednárik. Původně se čekalo, že vláda jmenuje novou správní radu a v ní budou mít místo koaliční partneři, za SPD se podle informací HN počítalo s poslancem Jaroslavem Foldynou. Místo toho ale tři místa zůstala zatím volná.
Pondělní jednání vlády opanovalo titulky hlavně díky schvalování státního rozpočtu a návazných dílčích rozpočtů, takže dění kolem SŽ snadno zapadlo. Ale je důležité – nová správní rada bude dohlížet na 71 miliard korun, které letos státní podnik napumpuje do českých tratí. A jde i o odraz dění ve vládní koalici.
K 26. lednu skončili čtyři členové: David Čermák, Pavel Čížek, Tomáš Martinec a Zdeněk Zajíček. Místo nich ale vláda jmenovala jen jednoho: advokáta Tomáše Tylla, který má blízko ke sdružení nákladních dopravců Žesnad.
Ze staré rady tak zůstává trojice jmen: dosavadní předseda Martin Červíček (ODS), místopředseda Ladislav Němec a Martin Kolovratník (ANO). Ten byl ve stínové vládě hnutí ANO zodpovědný za resort dopravy, pro jeho řízení si ale při sestavování nynějšího kabinetu Andrej Babiš vybral Bednárika. Kolovratník by teď měl vést právě správní radu SŽ.
Ministr dopravy zároveň chce daleko silnější roli správní rady – nově by měla schvalovat všechny zakázky nad 200 milionů korun. „Rád bych navrhnul změnu statusu, která to umožní,“ řekl HN Kolovratník.
Tři místa zůstávají volná: jedno pro SPD, druhé zřejmě pro Motoristy a třetí pro zástupce ministerstva financí – to už HN popsaly v polovině ledna. Místo za SPD by měl podle informací HN obsadit poslanec Jaroslav Foldyna.
„Musí to projít vládním výborem pro personální nominace, počítáme s doplněním během února,“ řekl HN Kolovratník.
Členové správní rady berou podle databáze Hlídač státu odměny mezi 35 a 43 tisíci měsíčně.
