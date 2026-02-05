Ještě před volbami byla ta velkolepá vize hodně vidět: Česko protnou stovky kilometrů vysokorychlostních tratí za stovky miliard korun, po kterých se budou prohánět vlaky rychlostí 320 kilometrů za hodinu.
Stačila výměna vlády a revize státního rozpočtu na další roky – a ukazuje se, že realita příštích let bude o hodně skromnější. Správa železnic (SŽ) omezuje projekty a nejde ani tak o letošní rok, kdy se její rozpočet snížil z 87 na 72 miliard korun. Ještě horší bude zřejmě redukce rozpočtového výhledu. Nové vedení SŽ teď na rovinu přiznává, že některé plánované vysokorychlostní tratě půjdou k ledu a že se síť postaví zatím jen zčásti.
Co se dočtete dál
- Které projekty se budou škrtat.
- Budou se vůbec nějaké vysokorychlostní tratě stavět?
- A na co se chce teď stát soustředit spíš.
