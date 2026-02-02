Je to jedno z klíčových míst pro železniční dopravu v Česku. Správou železnic (SŽ) letos proteče asi 72 miliard korun a její postup je zásadní pro prosperitu celého oboru. Šéf SŽ má tak vyšší plat než prezident nebo premiér. Od února SŽ fakticky začíná řídit Tomáš Tóth, který do října 2025 vedl nákladní divizi Českých drah. Práce bude mít dost – kritici vyčítali předchozímu vedení SŽ rozmařilost a aroganci. Tóthův předchůdce Jiří Svoboda skončil kvůli ztrátě důvěry poté, co u něj policie našla přes 80 milionů korun v hotovosti.
Jak jste v poslední době vnímal komunikaci SŽ směrem k dopravcům?
Budu upřímný – komunikace rozhodně nebyla ideální. V některých případech jsem nabyl dojmu, že už jsme si vzájemně ani naslouchat nechtěli. Frustrace obou stran pak vedla ke kritice, vzájemnému osočování, což skutečně nepomáhalo ničemu. Teď je příležitost to změnit a já tomu půjdu více než naproti. Dopravce bez manažera infrastruktury a oba bez dodavatelů kolejových vozidel, technologií a infrastrukturních staveb prostě existovat nemohou. Železnice je systém, který funguje jako jeden celek.
Co se dočtete dál
- Co Tóthovi vadilo na dosavadním přístupu SŽ k dopravcům.
- Proč se po pár měsících vrací do branže.
