Rychlý rozchod s dlouholetým generálním ředitelem Jiřím Svobodou bude zřejmě Správu železnic (SŽ) stát dost peněz. Podle informací HN vše směřuje k vyplacení odstupného v řádu milionů korun.
Co se dočtete dál
- Jaké odstupné Svoboda zřejmě dostane.
- Kdo jsou zbývající členové správní rady SŽ, které má vláda doplnit.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.