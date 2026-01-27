Ještě žádný guvernér ČNB nekritizoval své předchůdce ani aparát centrální banky tak nemilosrdně jako její současná hlava Aleš Michl. Dnes se označuje za jestřába, tedy bankéře citlivě vnímajícího jakákoli proinflační rizika. Vymezuje se jak vůči intervencím za slabou korunu z let 2013–2017, tak i proti celému dlouhému období nízkých sazeb, které nestačily ani na vyrovnání inflace a odrazovaly tak od spoření. V jeho pojetí se nedostatečně přísná měnová politika v období předcházejícím covidové pandemii stala jednou z příčin extrémně vysoké inflace let 2021–2023. Ovšem jako radní zvýšení základní sazby nad dvě procenta, na rozdíl od některých kolegů, nikdy nepodpořil.
Tento týden odtajněné protokoly České národní banky z posledního předpandemického roku ukazují, jak se z jestřába stala holubice, která byla ochotna inflační tlaky riskovat, i jaké netypické dokumenty na jednání o měnových otázkách budoucí guvernér rozebíral.
