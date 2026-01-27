Firma Inexad, provozovatel hračkářství Hamleys a Playground na pražských Příkopech, na sebe podala insolvenční návrh. Podle něj dluží věřitelům 122 milionů korun, na účtech má ale pouze 440 000 korun. Jednání s investory nebyla úspěšná, nové prostory pro prodejnu nenašla a podnikání už obnovit nemůže. Navrhuje proto konkurz. Upozornil na to server e15.cz.
Slavné hračkářství Hamleys mizí z Česka. Tuzemský investor se nedohodl na licenci, vsadí na zábavu
Prostory v ulici Na Příkopě měla firma pronajaté, výpověď z nájmu dostala loni v září. Provoz obchodu skončil letos 5. ledna. „Toto datum představuje kritický zlom v existenci dlužníka,“ píše se v návrhu. Firma od té doby nemá žádné tržby ani jiné provozní příjmy. Nevlastní další prodejny a neprovozuje e-shop.
Inexad v návrhu uvádí, že se od loňského září snažila podnikání zachránit. Jednala například s potenciálními investory o kapitálové injekci nebo odkupu společnosti. S hlavním věřitelem, kterým je Česká spořitelna, se snažila dohodnout na restrukturalizaci závazků a možném pokračování financování. Hledala také prostory, kam by mohla obchod přesunout. „Tato jednání byla bohužel neúspěšná,“ podotkla firma.
Prosincové tržby, které bývají tradičně nejvyšší, označila za kriticky nízké. Nedosáhly ani 11 milionů korun. O rok dříve přesáhly 15 milionů, v prosinci 2023 činily více než 22 milionů korun. „Tato skutečnost jednoznačně prokázala, že pokračování v podnikání je nereálné a že společnost nemá schopnost generovat dostatečné příjmy ani v nejvýhodnějším období roku,“ uvedla firma. Podle serveru e15 mají věřitelé jen mizivou šanci na splacení svých pohledávek.
Lega z Česka bude víc. Šéfka druhé největší „kostičkové“ továrny na světě líčí, co se chystá i proč bývají v krabici dílky navíc
Firma Inexad na Příkopech od roku 2016 provozovala pobočku hračkářství Hamleys, která byla největší svého druhu ve střední Evropě. V posledních dvou letech pak na stejné adrese provozovala zážitkové hračkářství Playground, kde bylo například i zrcadlové bludiště, virtuální reality či velká skluzavka.
Od podzimu by v budově měla sídlit prodejna německého módního řetězce Peek & Cloppenburg.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist