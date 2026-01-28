Buďte hodní na cizince, jejich investice potřebujeme. A dejte peníze na obří projekty saúdského korunního prince a faktického vládce země Muhammada bin Salmána (známého i pod zkratkou MBS). Takovou zprávu vyslal Veřejný investiční fond (PIF) bohatým saúdským rodinám, s jejichž zástupci se za tímto účelem sešel na rudomořském pobřeží. Podle agentury Reuters totiž ohromné projekty prosazované právě princem a financované jím ovládaným fondem přinejmenším stagnují.
Co se dočtete dál
- Kolik procent energie chtějí Saúdští Arabové získat z obnovitelných zdrojů.
- Kdo smí v Saúdské Arábii kupovat alkohol.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.