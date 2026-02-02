Český průmysl v roce 2025 přidal něco mezi 3 a 4 %. Finální výsledek za prosinec prozatím Český statistický úřad sice nezveřejnil, je ale velmi pravděpodobné, že bilance minulého roku skončí výše naznačeným výsledkem. To bude po dvou předcházejících letech poklesu (dohromady přibližně o 3 %) konečně pozitivní výsledek.
I přesto průmysl v nějakém extra dobrém stavu není. Produkce je jen o cca 7,5 % vyšší, než byla před vypuknutím pandemie covidu v prosinci 2019, což znamená, že průměrné roční tempo růstu za posledních šest let je lehce nad procentem, tedy žádná sláva.
Co se dočtete dál
- Jaký vliv má situace v Německu na český průmysl.
- Které sektory v Německu vykazují nejvýraznější oživení a proč.
- Proč domácí poptávka v Česku zaostává.
