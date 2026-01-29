Premiér Andrej Babiš (ANO) nebere úplně vážně stanovisko Národní rozpočtové rady (NRR), podle níž je návrh státního rozpočtu na letošní rok v rozporu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti. Věří ministryni financí Aleně Schillerové (ANO), která to podle něj vyvrátila. Babiš to řekl novinářům po čtvrteční návštěvě vojenské letecké základny v Čáslavi. Předseda rozpočtové rady Mojmír Hampl ČTK řekl, že je běžné, že politici mění názory na její stanoviska podle toho, zda jim vyhovují.
Vláda návrh státního rozpočtu schválila v pondělí. Počítá pro letošní rok s deficitem 310 miliard korun po loňských 290,7 miliardy korun. Podle NRR by maximální schodek, který by odpovídal zákonu, mohl dosáhnout 247 miliard korun. Zákon stanovuje limit pro strukturální saldo veřejných rozpočtů v letošním roce na 1,75 procenta hrubého domácího produktu (HDP).
Babiš řekl, že stanovisko rozpočtové rady nebere úplně vážně. Míní, že její předseda Hampl vystupuje jako politik a mohl by kandidovat za některé z opozičních uskupení. „Věřím paní ministryni Schillerové, která to vyvrátila, dala k tomu argumenty,“ dodal.
„Národní rozpočtová rada bere s nadhledem komentáře k tomu, že někomu straní. Prakticky nikdo na politické scéně v minulém období nepoužíval stanoviska a zjištění rady v takovém rozsahu a tak intenzivně ať už ve sněmovně či ve veřejné komunikaci jako stávající ministryně financí Schillerová. To ale byla v opozici a nevládla. Nyní za rozpočet odpovídá a stejná nestranná zjištění už jí nevyhovují,“ uvedl Hampl.
„Je to běžný kolorit politického provozu, že titíž lidé stanoviskům Národní rozpočtové rady tleskají, nebo se jim brání, podle toho, zda jim momentálně politicky vyhovují, či ne. Rada je na to zvyklá a bere to naopak jako potvrzení toho, že měří všem stejným metrem a že je nestranným strážcem pravidel rozpočtové odpovědnosti vtěleným do platného práva,“ dodal její předseda.
NRR v prohlášení zveřejněném na síti X odmítla argument Schillerové, podle které se limit pro výdajové rámce vztahuje pouze na projednávání rozpočtu v řádném termínu v září, nikoli na jeho novely nebo projednání po vrácení sněmovnou. Ministerstvo financí se proti stanovisku rady na svém webu ohradilo a zopakovalo, že podle něj se na přepracovaný rozpočet výdajové rámce nevztahují. Zpochybnilo i výši výdajových rámců, kterou rada uvedla.
Národní rozpočtová rada je nezávislý odborný orgán, jehož hlavním posláním je vyhodnocovat, zda stát a další veřejné instituce dodržují pravidla rozpočtové odpovědnosti daná zákonem.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist