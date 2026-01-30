Umělá inteligence je jeden z nejdražších projektů v historii lidstva. Investice do budování datových center dosáhly v roce 2025 rekordní úrovně a letos se firmy chystají na ještě větší výdaje – i dvojnásobně vyšší.

Firmy jako Amazon, Google, Meta a Microsoft plánují letos utratit více než 500 miliard dolarů za rozšiřování výpočetních kapacit svých cloudových služeb. Většina z této kapacity už má přitom kupce.

  Proč AI zdražuje telefony od Samsungu, Applu i dalších výrobců?
