Rychlé motorky patří k Brnu už víc než tři čtvrtě století. I za socialismu se na tamním přírodním okruhu konala řada závodů mistrovství světa silničních motocyklů a po krátké pauze způsobené čekáním na moderní autodrom se do Brna nejlepší týmy i nejrychlejší jezdci vrátili. Brno má u znalců motocyklových Velkých cen velké jméno, vždyť na světě je jen jeden okruh, kde se závodů nejvyšší kategorie jelo víc. Velká tradice se promítá i do návštěvnosti, během loňské MotoGP do ochozů Masarykova okruhu usedlo takřka 220 tisíc diváků, což brněnským pořadatelům může většina jejich kolegů jen závidět.
Ovšem ani takhle superúspěšná akce se neobejde bez veřejných peněz. A je to pořádný balík. Loni stát, kraj a město poslaly pořadatelům v součtu 170 milionů korun.
Co se dočtete dál
- Kolik podle studie závody státu, kraji či městu vynesly?
- Kdo na tom skutečně vydělává?
- Je přeplácení Velké ceny pro Česko výhodné?
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.