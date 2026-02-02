Divoký příběh fotbalového „zázraku“ ve Zbuzanech, obci na jihozápadní hranici Prahy, měl na začátku roku vyústit v úspěšný prodej tamního areálu. Tedy jediného hodnotného majetku, o který se dříve zajímaly i některé přední pražské kluby. V případu, kde třem stovkám drobných investorů zmizelo bezmála 200 milionů korun, dodnes vyšetřuje policie možné podvody.
Dražba, která proběhla v závěru roku, ale k rozuzlení nakonec nevedla. Budoucnost dvou fotbalových hřišť s menší tribunou a zázemím či velké restaurace je tak nejistá. Co se tedy stalo?
Co se dočtete dál
- Kdo v dražbě areálu zvítězil.
- Kolik za sportoviště nabídl.
- Proč nakonec k prodeji nedošlo.
- Jak se fotbalovému klubu ve Zbuzanech daří.
