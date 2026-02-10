Na domácích zápasech fotbalové Sparty se vytočí průměrně osm tisíc litrů piva, jen rivalové ze Slavie vypijí víc. Na Letné se v epet Areně s kapacitou 18 tisíc míst dosud čepovala desítka Staropramenu, což řada fanoušků nesla nelibě a dlouhodobě volali po změně. Terčem kritiky byla i kapacita gastronomických provozů a sociálních zařízení na stárnoucím stadionu. Od nové sezony, která začíná v červenci, bude minimálně co se týče piva jejich přání vyslyšeno. Klub totiž podle informací HN vybral v tendru nového dodavatele.
Co se dočtete dál
- Jaké pivo se bude nově čepovat na stadionu fotbalové Sparty.
- Co na to zatím říkají zástupci Sparty i pivovaru.
- Co fanoušci kritizovali na Staropramenu.
- Jaké je legislativní omezení alkoholických nápojů na fotbale.
