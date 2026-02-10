Někteří evropští liberální intelektuálové podlehli v posledních dnech panice, že už se nepodívají do USA. Zjistili to, o čem už fotbaloví fanoušci, těšící se na letošní mistrovství světa v Americe, diskutují měsíce. Na sociálních sítích se totiž začaly šířit zprávy, že americká Celní a pohraniční služba (CBP) zavedla nová pravidla pro udělení elektronického vstupního povolení ESTA, které místo víz platí pro spojenecké státy včetně Česka.
„Žádné další cesty do USA, dokud to neskončí,“ napsal například na sociální síti X Gerald Knaus, šéf nevládní organizace ESI a spoluautor dřívější německé imigrační politiky. Doprovodil to přeposláním zprávy evropských demokratů, součásti liberální panevropské strany Renew, která americká pravidla prohlašuje za oficiálně přijatá. A přidali se i další.
Podmínky pro ESTA se změní, o tom není pochyb. Ale co se opravdu stalo tento týden?
Co se dočtete dál
- Co připravují USA pro žadatele o vstup pomocí ESTA.
- Proč USA zpřísňují vízovou politiku.
- Jaký dopad to má a bude mít na turistiku.
