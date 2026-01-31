Kdyby si měl člověk v české politice na něco vsadit, pak na to, že pokud jakákoliv vláda zavede změny v penzích, ta další je okamžitě zruší. Tento „tradiční ceremoniál“ opět sledujeme v přímém přenosu: ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka už potvrdil, že zastropuje věk odchodu do důchodu na 65 letech a zase změní systém valorizace, a to vše už od příštího roku. Připomeňme, že minulá vláda Petra Fialy „prohnala“ sněmovnou tzv. parametrické změny v důchodech, které navyšovaly věk odchodu a měnily valorizaci. Na skutečnou změnu financování penzí si netroufla, slovo reforma se po třech dekádách pokusů a omylů stalo politicky nepřijatelné.
Co se dočtete dál
- Jak chce vláda Andreje Babiše změnit systém penzí?
- Jaký to bude mít dopad na veřejné finance?
- Jak dlouho vydrží Česko bez penzijní reformy?
