Když Javier Milei přebíral v prosinci 2023 prezidentský úřad, převládal mezi ekonomy i politickými analytiky hluboký skepticismus. Radikální „šoková terapie“, kterou nový prezident otevřeně sliboval, byla mnohými považována za politicky neudržitelnou a sociálně výbušnou. O dva roky později je však zřejmé, že Argentina prošla mimořádně rychlou makroekonomickou stabilizací, která zásadně proměnila nejen vnitřní fungování ekonomiky, ale i její mezinárodní postavení.
Nejviditelnějším úspěchem Mileiovy administrativy je zkrocení chronické inflační spirály. Z dramatických 211 % v roce 2023 se díky razantním rozpočtovým škrtům symbolicky označovaným jako politika „motorové pily“ podařilo snížit meziroční inflaci v roce 2025 přibližně na úroveň okolo 30 %. Klíčová přitom nebyla jen samotná čísla, ale změna mechanismu: stát přestal financovat své výdaje prostřednictvím emise peněz a narušil dlouhodobou dominanci fiskální politiky nad měnovou stabilitou.
Co se dočtete dál
- Jaké konkrétní rozpočtové kroky zahrnovala politika nazývaná „motorová pila“?
- Jak se stabilizace promítla do míry chudoby a sociálního napětí?
- Jak se změnila zahraniční politika Argentiny a jaké jsou dopady na vztahy se Západem?
