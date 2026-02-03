Nejprve se na sociálních sítích objevila zpráva, že prezident republiky Petr Pavel tráví dovolenou v luxusním hotelu v Malaze, který patří ukrajinskému oligarchovi Andriji Jermakovi. Když to prezident vyvrátil zveřejněním fotografie svého pokoje v běžném hotelu, zahltily Facebook a další sítě „důkazy“, že obrázek stvořila umělá inteligence. Těmto dvěma konkrétním dezinformačním kampaním už musel prezident čelit poté, co zveřejnil SMS zprávy od vicepremiéra, ministra zahraničí a předsedy strany Motoristé sobě Petra Macinky. Ten hlavu státu ve zprávách upozorňoval, co se stane, pokud nevyhoví v požadavku jmenovat viceprezidenta strany Filipa Turka ministrem životního prostředí. Podle expertů ale nenávistné útoky a dezinformační kampaň proti prezidentovi rostou už několik měsíců.
Co se dočtete dál
- Proč se dezinformátoři zaměřili na prezidenta.
- Co z něj činí oblíbený cíl.
- Jak to vidí experti.
- Jaké jsou další zkušenosti s hoaxy.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.