Curling je zcela bezkontaktní sport, při kterém se dva čtyřčlenné týmy snaží poslat své kameny po ledě co nejblíže středu vyznačeného kruhu. I tady ale existují fauly. Lze tak označit například dotyky košťat, kterými týmy umetají led, s klouzajícími se kameny. Nebo jejich delší držení a míření, než povolují pravidla. Na nastávající olympiádě v italském Milánu a Cortině už bude druhé pravidlo nově místo rozhodčích hlídat technologie vyvinutá českými vědci.
Co se dočtete dál
- Klíčové pravidlo curlingu bude na nastávající olympiádě v italském Milánu a Cortině nově místo rozhodčích hlídat technologie vyvinutá českými vědci.
- Co je takzvaná hog line a jak ji česká technika pohlídá.
- Jak velká je to zakázka a jak se k ní vědci z ČVUT dostali.
