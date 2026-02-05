Pro indického prezidenta Naréndru Módího byl začátek letošního roku hektický. Módí, který už dvanáctým rokem vládne nejlidnatější zemi světa, podepsal 27. ledna dohodu o volném obchodu s Evropskou unií. O týden později oznámil americký prezident Donald Trump, že se s Indií dohodl na snížení cel. Oproti roky detailně vyjednávané smlouvě s EU jde u Spojených států hlavně o deeskalaci napětí, které Trump svojí agresivní politikou v posledním půlroce vyvolal.
Pro české firmy je důležitější „matka všech dohod“, jak podpis smlouvy mezi EU a Indií nazvala předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Až se ratifikuje (předpoklad je v roce 2027), výrazně se sníží celní zatížení pro asi 96 procent strojírenských výrobků vyvážených z EU. Jejich průměrné celní zatížení je mezi 7,5 a 20 procenty, u řady výrobků ale i více než 40 procent. Pro většinu z nich se tarify postupně sníží na nulu.
Co se dočtete dál
- Jaké jsou statistiky obchodu mezi EU a Indií.
- Jak vidí indický trh české firmy, které v Indii působí nebo se tam chystají více dodávat.
- Jaké jsou podrobnosti k dohodě Indie a Spojených států.
